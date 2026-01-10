Teatro Imperial - Foto: Ézio Philot

Teatro ImperialFoto: Ézio Philot

Publicado 10/01/2026 13:24

Petrópolis - O Teatro Imperial inicia 2026 reafirmando seu papel como um dos principais polos culturais da Região Serrana do Rio de Janeiro. Com uma curadoria plural, sob a gestão da Natureza Produções, a programação deste ano traz uma agenda intensa já em janeiro, período tradicionalmente marcado pelas férias escolares e pelo aumento do fluxo turístico na cidade.

Os destaques começam na sexta-feira, dia 23 de janeiro com o comediante Diogo Almeida, que apresenta o espetáculo inédito “Volta às Aulas” em três sessões, às 16h30, 19h e 21h30. No show, o humorista retorna aos palcos ao lado de personagens já conhecidos do público, como a professora Marli, para transformar em muitas risadas o fim das férias escolares e o universo pedagógico.

No sábado, dia 24 de janeiro, às 20h, é a vez de Fernando Pedrosa subir ao palco com o solo “Xaveca a Plateia e Bebe Vinho”. Em seu primeiro espetáculo solo, o comediante conduz o público por histórias do cotidiano com humor direto, sensível e debochado, criando um espaço de identificação, leveza e representatividade.

O domingo, 25 de janeiro, é dedicado a diferentes públicos. Pela manhã, às 11h, o projeto Leiturinha promove uma experiência lúdica e interativa voltada para o público infantil, estimulando o hábito da leitura de forma criativa. Já à tarde, às 16h, o Cine Teatro Imperial exibe em 35mm, a animação “Rio”, de Carlos Saldanha, em uma sessão para toda a família, ampliando a oferta cultural do espaço e reforçando sua vocação para atividades acessíveis e formativas.

Encerrando o mês, no dia 31 de janeiro, às 20h, o Teatro Imperial recebe o espetáculo “The Beast Experience – The Ultimate Iron Maiden Tribute”, que se destaca pelas performances teatrais, figurinos, cenários e fidelidade musical, proporcionando ao público uma experiência imersiva inspirada em uma das maiores bandas de rock da história.

A programação segue em fevereiro com o espetáculo “Escola de Magia”, no dia 1º, às 16h, e continua no dia 27 de fevereiro, às 20h, com o Starlight Concert – Clássicos do Rock, projeto que transforma grandes sucessos em arranjos clássicos, criando uma atmosfera intimista e sensorial.