Petrópolis registra alta adesão ao sistema de NFS-e Nacional com mais de 13 mil notas emitidas nos primeiros dias de janeiro
Nota Imperial foi encerrada no dia 31 de dezembro
Duas jovens são presas por tráfico de drogas no Morro da Oficina
Adolescente também foi apreendido
Petrópolis inicia 2026 com o título de Capital Germânica do Estado
Homenagem acontece após projeto de lei do deputado Sérgio Fernandes
Três ocorrências são registradas após as chuvas deste domingo em Petrópolis
Independência teve o maior acumulado de chuva registrado
PM prende três homens pelos crimes de furto e porte ilegal de arma no Centro
Indivíduos foram localizados na Praça Duque de Caxias
Prefeitura realiza operação contra venda ilegal de fogos de artifício barulhentos
Carga com mais de 60 caixas foi apreendida em Nogueira
