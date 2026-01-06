Prefeitura de Petrópolis - Foto: Arquivo

Publicado 06/01/2026

Petrópolis - Após o encerramento do sistema municipal "Nota Imperial" em 31 de dezembro, a Prefeitura de Petrópolis tem acompanhado de perto a transição para o Sistema Emissor Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Somente nos quatro primeiros dias de janeiro, foram emitidas 4.301 notas. O ritmo acelerou significativamente entre os dias 5 e 6, alcançando a marca de 9.506 emissões, totalizando 13.807 documentos fiscais processados no novo padrão obrigatório para 2026.

O secretário de Fazenda, Fábio Junior, destacou que a adesão positiva é resultado de um trabalho prévio de instrução junto aos contadores e o lançamento de um portal dedicado com tutoriais e manuais técnicos. “A transição exige planejamento, e por isso estruturamos um conteúdo objetivo e um canal de apoio técnico. Queremos facilitar o entendimento desse novo formato nacional para que todos possam cumprir a obrigação sem dificuldades”, afirmou o secretário Fábio Junior.

O prefeito Hingo Hammes ressaltou que a modernização tributária é um passo essencial para o desenvolvimento econômico da cidade. “O município estabeleceu regras claras para que o empresário saiba exatamente como proceder. Nosso compromisso é com o desenvolvimento de Petrópolis, e por isso criamos um ambiente de suporte que orienta e organiza o contribuinte conforme as normas federais”, declarou o prefeito.