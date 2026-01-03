Apreensões realizadas pelos agentes - Foto: Divulgação/26º BPM

03/01/2026

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu três homens na Praça Duque de Caxias, no Centro, neste sábado (3). A ação foi realizada após um homem reconhecer dois suspeitos pelo crime de furto a residência.

Durante a abordagem, nada relacionado ao furto foi encontrado com os suspeitos. No entanto, com um terceiro indivíduo foi apreendido um simulacro de revólver e duas facas, além de ter sido localizado com outro um papelote de substância análoga à maconha.



Os envolvidos foram conduzidos à 105ª DP, onde dois suspeitos foram autuados por furto a residência e um por porte ilegal de arma. Os três permaneceram presos.