Material apreendido pela PM - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 27/12/2025 16:45

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu três homens por tráfico de drogas na Rua Carlos Frederico Keuper, na Mosela. Um dos indivíduos é apontado como líder do tráfico na localidade, enquanto os outros atuavam sob a sua coordenação.

Segundo a PM, os suspeitos tentaram fugir e se esconder em residências próximas, sendo cercados e detidos sem resistência. Na ação, foram apreendidas 11 pedras de crack, 57 pinos de cocaína, 11 pequenos tabletes de maconha, nove vidros de lança-perfume, 37 frascos de loló, materiais para endolação, cinco celulares e R$ 107,00 em espécie.



Após atendimento médico, os três foram conduzidos à 105ª DP, onde permaneceram presos em flagrante.