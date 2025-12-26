Projeto Renovar recebeu recursos em 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 15:13

Petrópolis - O deputado federal Hugo Leal apresentou um balanço dos recursos destinados a Petrópolis em 2025. Projetos sociais, creches e Saúde foram as áreas mais beneficiadas pelo parlamentar.



Na saúde, R$ 5 milhões já ingressaram nas contas da Prefeitura de Petrópolis para o fortalecimento dos hospitais do município e da atenção básica. Outros R$ 3 milhões estão em fase final de liberação, assim como R$ 1,2 milhão destinados à ampliação do atendimento do Centro de Tratamento Oncológico (CTO) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a ações voltadas às Pessoas com Deficiência (PCDs).



Também tramita no Ministério da Saúde um projeto para a ampliação do Hospital Alcides Carneiro (HAC), que prevê a implantação de 60 novos leitos clínicos e 11 salas cirúrgicas, com investimento estimado em R$ 50 milhões.



Além da saúde, 13 instituições sociais já possuem recursos depositados nas contas da Prefeitura de Petrópolis, aguardando repasse do município:



AJA C3; Centro Educacional Terra Santa; APAE Petrópolis (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); APPO (Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos); Mitra Diocesana; Espaço Educativo São Charbel; Casa São José das Oblatas de Nazaré; Lar Nossa Senhora das Graças; Lar Santa Catarina; Associação Renovar; Pestalozzi Petrópolis; GAAPE; e Aldeia da Criança.



O parlamentar também destacou os resultados do Projeto ECOAR, com núcleos em diferentes bairros da cidade, oferecendo atividades esportivas e de bem-estar, como esportes, ginástica aeróbica e dança.



"O momento da cidade é difícil, sigo fazendo todo o possível para melhorar a vida das pessoas", afirmou.



Os recursos contribuem para a manutenção dos serviços de saúde, a ampliação de vagas em creches e o fortalecimento de atividades esportivas voltadas a crianças, jovens e idosos.