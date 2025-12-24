Estrada União e Indústria foi interditada para que o ônibus fosse retirado do localFoto: Reprodução
Ônibus cai nas margens de rio em Corrêas
Veículo foi retirado na manhã deste sábado do local
Petrópolis - Na madrugada deste sábado (24), um ônibus da Turp Transporte caiu em um rio na Estrada União e Indústria, em Corrêas. O veículo estava sem passageiros no momento do acidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente e atendeu o motorista do coletivo. A vítima teve escoriações leves, segundo a Turp.
