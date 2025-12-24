Estrada União e Indústria foi interditada para que o ônibus fosse retirado do local - Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2025 18:57

Petrópolis - Na madrugada deste sábado (24), um ônibus da Turp Transporte caiu em um rio na Estrada União e Indústria, em Corrêas. O veículo estava sem passageiros no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente e atendeu o motorista do coletivo. A vítima teve escoriações leves, segundo a Turp.