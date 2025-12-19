Toni Garrido se apresenta no Palácio de Cristal - Foto: Reprodução

Toni Garrido se apresenta no Palácio de CristalFoto: Reprodução

Publicado 19/12/2025 15:49

Petrópolis - Toni Garrido se apresenta nesta sexta-feira (19), às 20h30, no Palácio de Cristal, em uma noite que promete reunir grande público no Centro Histórico. O show faz parte da programação do Natal Imperial.

Além do show de Toni Garrido no Palácio de Cristal, a Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), recebe mais uma edição do Natal Cervejeiro, das 18h às 23h, enquanto o Shopping Vilarejo, em Itaipava, tem o show dos alunos da Fabrika de Sons. Antes da atração principal, o público confere a apresentação do Coro Villa Lobos, às 19h.

No sábado, além das atividades no Palácio de Cristal, como oficinas, contação de histórias, apresentações infantis e shows musicais, o Natal Imperial se espalha por bairros e distritos, com bandas marciais na Posse, apresentações na Praça Paulo Carneiro, na Rua 16 de Março e no Shopping Vilarejo, em Itaipava. O Natal Cervejeiro segue na Praça da Águia durante todo o dia.

O domingo encerra a semana com atrações para toda a família, incluindo corais, espetáculos teatrais, apresentações musicais no Palácio de Cristal, banda marcial na Praça da Liberdade, atividades infantis no Shopping Vilarejo e programação cultural no Centro Cultural Sesc Quitandinha.

O Natal Imperial segue até 4 de janeiro e é realizado por meio da captação de recursos via leis de incentivo, com apoio do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Petrópolis e parceiros, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do fim de ano na cidade.