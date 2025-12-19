Toni Garrido se apresenta no Palácio de CristalFoto: Reprodução
Toni Garrido se apresenta no Natal Imperial nesta sexta-feira
Show é o destaque do fim de semana
Cão da Guarda Civil auxilia nas buscas por desaparecido após chuva de quarta-feira
Trabalho é comandado pelo Corpo de Bombeiros
PM apreende quase R$ 500 mil em drogas no Quitandinha
Material seria distribuído para outros bairros de Petrópolis
Trabalho de limpeza após chuva em Petrópolis segue sendo realizado
Mais de 20 localidade e vias já tiveram serviços concluídos
Bombeiros buscam homem desaparecido após a chuva em Petrópolis
Carro registrado no nome de Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza
Petrópolis amanhece com chuva forte e alagamentos
Carros foram arrastados pela correnteza, pontos de apoio abertos, transporte público foi interrompido e alertas foram emitidos
