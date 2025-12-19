Cigarros apreendidos na BR-040Foto: Divulgação/PRF
PRF apreende mais de 50 mil maços de cigarros em Petrópolis
Condutor da van foi detido por suspeita de crime fiscal
Toni Garrido se apresenta no Natal Imperial nesta sexta-feira
Show é o destaque do fim de semana
Cão da Guarda Civil auxilia nas buscas por desaparecido após chuva de quarta-feira
Trabalho é comandado pelo Corpo de Bombeiros
PM apreende quase R$ 500 mil em drogas no Quitandinha
Material seria distribuído para outros bairros de Petrópolis
Trabalho de limpeza após chuva em Petrópolis segue sendo realizado
Mais de 20 localidade e vias já tiveram serviços concluídos
Bombeiros buscam homem desaparecido após a chuva em Petrópolis
Carro registrado no nome de Mauro de Oliveira França foi arrastado pela correnteza
