Cigarros apreendidos na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 19/12/2025 15:57

Petrópolis - Um carregamento com 53 mil maços de cigarros sem procedência fiscal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação aconteceu na tarde de quinta-feira (18), na BR-040, em Petrópolis.

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização na altura do km 45 quando ordenou parada ao condutor de uma van. O motorista não soube dizer qual o destino preciso da carga e apresentou notas fiscais divergentes. Elas apresentavam informações de entrega para Belém, no Pará, mas o condutor relatou que seguia para Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Na vistoria, os policiais encontraram 106 caixas do produto. Ao todo, foram contabilizados 53 mil maços de cigarro.

A ocorrência foi encaminhada para o Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian.