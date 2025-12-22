Deputado Hugo Leal destinou verbas ao tratamento oncológico em Petrópolis - Foto: Divulgação

Deputado Hugo Leal destinou verbas ao tratamento oncológico em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 22/12/2025 14:45

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis já recebeu R$ 100 mil destinados à Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO). Também foi concluída a liberação de R$ 600 mil para o Centro de Terapia Oncológica (CTO), que funciona dentro do Hospital Alcides Carneiro, o maior da Região Serrana. Os repasses vão permitir a ampliação do atendimento, com contrato vigente até 2027.

Além disso, R$ 2 milhões já foram destinados ao custeio, pagamento de despesas, insumos e equipamentos dos hospitais da rede municipal, enquanto outros R$ 3 milhões reforçam a atenção básica, beneficiando postos de saúde, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e equipes de Saúde da Família (ESFs).

"Nosso compromisso é garantir que cada paciente tenha acesso digno ao tratamento. Esses recursos fortalecem a rede e cuidam de quem mais precisa", afirma o deputado Hugo Leal.

O deputado também é o responsável pela aquisição de dois mamógrafos em funcionamento no município e confirmou nova destinação para a compra de uma van que atenderá os pacientes da APPO, compromisso firmado durante a caminhada do Outubro Rosa de 2025.