Vacinação em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP
Petrópolis ultrapassa meta nacional e fortalece proteção contra a raiva em cães e gatos
Cidade tem mais de 40 mil cães e gatos, segundo a Prefeitura
Corpo de homem que estava desaparecido após as chuvas é encontrado em Itaipava
Cadáver foi achado dentro de um rio na BR-040
Petrópolis recebe novos investimentos para tratamento oncológico na APPO e no CTO
Repasses somam R$ 700 mil; saúde municipal também é beneficiada
PRF apreende mais de 50 mil maços de cigarros em Petrópolis
Condutor da van foi detido por suspeita de crime fiscal
Toni Garrido se apresenta no Natal Imperial nesta sexta-feira
Show é o destaque do fim de semana
Cão da Guarda Civil auxilia nas buscas por desaparecido após chuva de quarta-feira
Trabalho é comandado pelo Corpo de Bombeiros
