Vacinação em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Vacinação em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 24/12/2025 18:43

Petrópolis - O município de Petrópolis fecha o ano de 2025 superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) e alcançando 81,4% de cobertura vacinal na campanha antirrábica de cães e gatos. O índice ultrapassa o percentual recomendado pelo órgão federal, que é de 80%.

“Essa vitória é resultado do empenho dos nossos profissionais de saúde do município e da parceria com as clínicas veterinárias que este ano reforçaram a vacinação dos animais da cidade”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

Petrópolis tem hoje mais de 40 mil cães e gatos. Deste total, 24.597 cães e 8.528 gatos foram vacinados durante a campanha, somando mais de 33 mil animais imunizados. O resultado representa um avanço significativo em relação aos anos anteriores. Em 2024, a cobertura foi de 58,1%, em 2023 67,7% e em 2022 76,8%. A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave e fatal que pode ser transmitida aos seres humanos.

“Tivemos em 2025 o melhor resultado dos últimos quatro anos. A última vez que Petrópolis bateu a meta foi em 2021, quando atingimos 87,6% de cobertura. O índice atual demonstra uma recuperação importante, evidencia a mobilização dos serviços de saúde e a adesão da população”, comentou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.