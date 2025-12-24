Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/12/2025 18:49

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas no Floresta na última segunda-feira (22). A ação ocorreu após informações de venda de entorpecentes no ponto final do ônibus da localidade.

No local, o suspeito foi flagrado em atitude típica de tráfico e abordado pela equipe policial. Com ele, foram apreendidos 12 pedras de crack, um pino de cocaína, dois frascos de loló e R$ 126,00 em espécie.



Durante a verificação, foi verificado que o acusado já possui três anotações criminais anteriores pelo mesmo crime.



O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso.