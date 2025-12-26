Cadela PipaFoto: Divulgação/PMP
Cão terapeuta transforma rotina de crianças na pediatria do HAC
Iniciativa faz parte do projeto TEAcolhe UERJ
Petrópolis - As crianças internadas na pediatria do Hospital Alcides Carneiro (HAC) tiveram uma surpresa nesta terça-feira (23). Elas receberam a visita da cadela Pipa, da raça golden retriever, que atua como coterapeuta para ajudar na recuperação das crianças. Pipa faz parte do Projeto TEAcolhe UERJ uma iniciativa multidisciplinar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que realiza Serviços Assistidos por Animais (SAA) para acolher, promover bem-estar e inclusão.
“Momentos como esse fazem toda a diferença na recuperação das crianças. Levar acolhimento, alegria e afeto para dentro do hospital é também uma forma de cuidar da saúde. Essa ação humaniza o atendimento e mostra que a saúde vai além do tratamento clínico”, comentou o prefeito Hingo Hammes
Durante a visita, a Pipa ainda distribuiu presentes para as 16 crianças internadas na pediatria do HAC. A iniciativa foi criada inicialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas hoje faz visitas em hospitais, escolas, lares de idosos e várias outras instituições.
“O Hospital Alcides Carneiro nos recebeu de braços abertos. Eu, como voluntária, e Pipa, como coterapeuta, estamos muito felizes com essa nova parceria. É um sonho poder trazer pra Petrópolis o que vivemos nos hospitais do Rio. Acredito que dessa forma podemos transformar a vida de muitas pessoas, levando amor, carinho e conforto”, destacou a coordenadora do Projeto em Petrópolis, Daniela Canto.
O projeto, que chegou a Petrópolis este ano, é desenvolvido há cinco anos no Rio de Janeiro, com ações no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). A iniciativa oferece atividades para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social.
“A presença do cão terapeuta contribui diretamente para o bem-estar das crianças, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e até a dor durante o período de internação. É uma estratégia complementar importante, que reforça nosso compromisso com um cuidado mais humanizado e integral”, esclareceu o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.
Petrópolis
Cão terapeuta transforma rotina de crianças na pediatria do HAC
Iniciativa faz parte do projeto TEAcolhe UERJ
Petrópolis
Ônibus cai nas margens de rio em Corrêas
Veículo foi retirado na manhã deste sábado do local
Petrópolis
Petrópolis ultrapassa meta nacional e fortalece proteção contra a raiva em cães e gatos
Cidade tem mais de 40 mil cães e gatos, segundo a Prefeitura
Petrópolis
Corpo de homem que estava desaparecido após as chuvas é encontrado em Itaipava
Cadáver foi achado dentro de um rio na BR-040
Petrópolis
Petrópolis recebe novos investimentos para tratamento oncológico na APPO e no CTO
Repasses somam R$ 700 mil; saúde municipal também é beneficiada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.