Cadela PipaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 26/12/2025 15:02

Petrópolis - As crianças internadas na pediatria do Hospital Alcides Carneiro (HAC) tiveram uma surpresa nesta terça-feira (23). Elas receberam a visita da cadela Pipa, da raça golden retriever, que atua como coterapeuta para ajudar na recuperação das crianças. Pipa faz parte do Projeto TEAcolhe UERJ uma iniciativa multidisciplinar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que realiza Serviços Assistidos por Animais (SAA) para acolher, promover bem-estar e inclusão.

“Momentos como esse fazem toda a diferença na recuperação das crianças. Levar acolhimento, alegria e afeto para dentro do hospital é também uma forma de cuidar da saúde. Essa ação humaniza o atendimento e mostra que a saúde vai além do tratamento clínico”, comentou o prefeito Hingo Hammes

Durante a visita, a Pipa ainda distribuiu presentes para as 16 crianças internadas na pediatria do HAC. A iniciativa foi criada inicialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas hoje faz visitas em hospitais, escolas, lares de idosos e várias outras instituições.

“O Hospital Alcides Carneiro nos recebeu de braços abertos. Eu, como voluntária, e Pipa, como coterapeuta, estamos muito felizes com essa nova parceria. É um sonho poder trazer pra Petrópolis o que vivemos nos hospitais do Rio. Acredito que dessa forma podemos transformar a vida de muitas pessoas, levando amor, carinho e conforto”, destacou a coordenadora do Projeto em Petrópolis, Daniela Canto.

O projeto, que chegou a Petrópolis este ano, é desenvolvido há cinco anos no Rio de Janeiro, com ações no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). A iniciativa oferece atividades para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social.

“A presença do cão terapeuta contribui diretamente para o bem-estar das crianças, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e até a dor durante o período de internação. É uma estratégia complementar importante, que reforça nosso compromisso com um cuidado mais humanizado e integral”, esclareceu o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.