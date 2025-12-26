Moto e drogas apreendidas - Foto: Divulgação/26º BPM

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (25), dois homens em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada na Rua Domingos José Martins, em Itaipava.

Segundo a PM, os agentes observaram uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita e identificaram que o garupa tentava ocultar a placa do veículo. Em seguida, foi iniciada uma perseguição após o condutor desobedecer uma ordem de parada.

No caminho, os suspeitos jogaram fora recipientes com cocaína, que foram encontrados pelos policiais depois. Ao serem alcançados, os dois foram identificados e detidos.

Ao todo, foram apreendidos:

•19 cápsulas de cocaína (aproximadamente 49 gramas);

•R$ 22,00 em espécie;

•Uma Yamaha Crypton, utilizada na ação criminosa.



Os acusados foram conduzidos à 106ª DP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presos à disposição da Justiça. Todo o material ilícito ficou apreendido.