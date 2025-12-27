PEV em Araras - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 15:27

Petrópolis - O ano de 2025 termina com um avanço importante para a sustentabilidade em Petrópolis. O Projeto Conexão Verde inaugurou, na última terça-feira (23), o seu 10º Ponto de Entrega Voluntária (PEV), marcando a chegada do projeto ao distrito de Araras. A nova unidade amplia o acesso da população ao descarte correto de resíduos recicláveis e reforça a importância da educação ambiental no cotidiano da cidade.

A implantação do PEV em Araras integra o trabalho contínuo do Conexão Verde de incentivar a separação adequada dos resíduos e fortalecer a cultura da reciclagem. Ao longo de 2025, o projeto consolidou uma rede de pontos distribuídos por diferentes regiões, contribuindo para a redução do volume de lixo encaminhado aos aterros e para o aproveitamento correto dos materiais recicláveis.

Apesar dos avanços, o projeto também tem enfrentado desafios relacionados ao descarte irregular nos PEVs, com o depósito de materiais não recicláveis ou fora das categorias indicadas, como entulho, pneus e lixo comum. Esse tipo de prática compromete todo o processo de reciclagem, inviabiliza o reaproveitamento dos resíduos e gera prejuízos operacionais ao projeto, além de impactar diretamente o meio ambiente.

Para o gestor do projeto, César Magno, a inauguração do 10º PEV reforça a necessidade de ampliar o diálogo com a população. “Encerrar o ano com a chegada do Conexão Verde a Araras é muito significativo, mas também reforça a importância da conscientização. Cada PEV só funciona plenamente quando as pessoas respeitam as orientações de descarte. Quando isso não acontece, o material deixa de ser reciclado”, afirma.

César destaca ainda que a educação ambiental é parte central da iniciativa. “Nosso trabalho vai além da estrutura física. É um processo contínuo de informação e orientação. Separar corretamente os resíduos é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para a cidade, para o meio ambiente e para o futuro da reciclagem em Petrópolis”, completa.

Com a inauguração do PEV de Araras, o Conexão Verde encerra 2025 fortalecendo sua atuação como uma iniciativa estratégica para a sustentabilidade urbana no município. Para 2026, o projeto já estabelece novas metas, entre elas a implantação de recolhedores de óleo de cozinha usado nos pontos de coleta e a ampliação da arrecadação de tampinhas de garrafas, que serão destinadas a projetos sociais de doação de cadeiras de rodas em parceria com o ICMBio, além da troca do material por alimentos para aves apreendidas. As ações reforçam o compromisso do Conexão Verde com a sustentabilidade ambiental e o impacto social positivo.

A ação contou com o apoio fundamental de novos e antigos parceiros. Entre eles, destaca-se o vereador Junior Coruja, que passa a integrar a iniciativa como novo parceiro, contribuindo ativamente com a limpeza, implementação e pintura do espaço, reforçando o compromisso com melhorias concretas para a comunidade. Outro importante novo parceiro é o Condomínio Oni Araras, que se soma à ação fortalecendo a articulação local. A iniciativa também segue contando com o apoio dos parceiros desde o início do projeto, ICMBio, CRAS Madeira e Comdep, que permanecem colaborando para a continuidade e o sucesso das ações desenvolvidas.