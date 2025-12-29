Fiscalização na Cachoeira da Rocinha - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 29/12/2025 21:20

Petrópolis - A Prefeitura iniciou a Operação Verão 2025/2026, com reforço nas ações de fiscalização, ordenamento urbano e serviços públicos nas áreas de entorno das principais cachoeiras e poços da cidade. A medida tem como foco garantir mais segurança viária, organização do trânsito e a manutenção de serviços essenciais, como transporte público e coleta de lixo, durante o período de maior fluxo de visitantes.

Com o aumento significativo da procura por áreas de lazer natural por conta das altas temperaturas, equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) passam a atuar de forma intensificada em pontos estratégicos, coibindo irregularidades como estacionamento em locais proibidos, obstrução de vias e bloqueio de acessos utilizados por moradores, ônibus e caminhões de serviços.

“O verão exige um planejamento especial. Petrópolis recebe um grande número de visitantes em busca das cachoeiras e, para que essa experiência seja positiva para todos, é fundamental que haja ordenamento. A Operação Verão é justamente para equilibrar o lazer com o direito de ir e vir da população e o funcionamento normal da cidade”, destacou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explica que a atuação dos agentes será pautada principalmente pela orientação, mas com aplicação de medidas administrativas sempre que necessário. “Essas áreas recebem um volume de veículos muito acima da capacidade viária. Nosso trabalho é educativo, mas também preventivo. Precisamos evitar situações que impeçam a circulação do transporte público, a passagem da coleta de lixo ou o acesso de veículos de emergência. O ordenamento é essencial para que esses espaços continuem sendo utilizados de forma segura”, explicou.

A operação conta ainda com o apoio da Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública (SSOP) e da Guarda Civil Municipal, que atuarão no ordenamento urbano, na fiscalização de irregularidades e no apoio às equipes de trânsito. “É um trabalho integrado, que envolve presença do poder público, fiscalização e diálogo com a população. Nosso objetivo é garantir segurança, organização e tranquilidade tanto para moradores quanto para quem visita a cidade”, afirmou o secretário de SSOP, Marcelo Chitão.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Eliel Silveira, reforçou que a atuação da corporação será contínua ao longo do verão. “A Guarda estará presente nessas áreas, auxiliando no controle do fluxo, na orientação ao público e no apoio às demais secretarias. A prevenção é o nosso principal foco, evitando conflitos e situações de risco”, disse.

Além das ações específicas da Operação Verão, a Prefeitura destaca que, ao longo de 2025, um trabalho permanente foi desenvolvido nessas regiões, com a participação da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento (Comdep), das secretarias de Meio Ambiente e de Defesa Civil. As equipes atuaram na limpeza, manutenção, ordenamento dos espaços e ações educativas junto a moradores e frequentadores, com foco na preservação ambiental e no uso consciente das áreas naturais.

A Operação Verão 2025/2026 seguirá durante todo o período de maior movimento, com monitoramento constante das áreas mais procuradas, como a cachoeira da Rocinha (Secretário), as cachoeiras do Bonfim e de outras localidades como Rocio, Caxambu e Bela Vista. Além disso, ajustes serão feitos nas ações conforme a demanda, reforçando o compromisso da cidade com a segurança, a organização urbana e a preservação dos seus atrativos naturais.