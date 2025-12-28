Drogas apreendidas no BataillardFoto: Divulgação/26º BPM
Polícia apreende drogas no Bataillard
Suspeitos não foram encontrados
Petrópolis - Na manhã deste domingo (28), a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas no Bataillard, em Petrópolis, após informações indicando que indivíduos estariam escondendo entorpecentes na localidade.
Durante buscas realizadas nas proximidades de uma escadaria, os policiais localizaram 211 papelotes de crack, totalizando aproximadamente 105 gramas, e 11 pinos de cocaína, com cerca de 42 gramas. Nenhum suspeito foi encontrado no momento da ação.
Todo o material apreendido foi encaminhado à 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
