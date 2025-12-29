Polícia apreendeu 13 máquinasFoto: Divulgação/26º BPM
Treze máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar no Centro
Ação ocorreu na Rua Marechal Floriano Peixoto
Prefeitura reforça fiscalização no entorno de cachoeiras em Petrópolis
Ações integradas garantem o ordenamento do trânsito, funcionamento de serviços públicos e segurança de moradores e visitantes
Homem apontado como líder do tráfico na Mosela é preso
Outros dois indivíduos também foram capturados na ação
Projeto Conexão Verde encerra 2025 com inauguração do 10º PEV, o primeiro em Araras
Distrito recebeu primeiro Ponto de Entrega Voluntária
Hugo Leal garantiu apoio à Saúde, às creches e a projetos sociais e esportivos em Petrópolis em 2025
Deputado destinou milhões para atividades do município ao longo do ano
