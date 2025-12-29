Polícia apreendeu 13 máquinas - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 29/12/2025 21:32

Petrópolis - A Polícia Militar e a Polícia Civil apreenderam, nesta segunda-feira (29), 13 máquinas caça-níqueis em um bar na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Petrópolis. Os aparelhos estavam em funcionamento nos fundos do estabelecimento, com a presença de apostadores.

Os agentes acionaram a 105ª DP, que realizou uma perícia e recolheu as placas e roteiros das máquinas, além de R$ 223,00 encontrados em seus interiores.

Os indivíduos foram levados para a delegacia e autuados por contravenção penal de exploração de jogos de azar, sendo ouvidos e liberados.