Trabalho reunirá Polícia Militar, SSOP, Guarda Civil e CPTransFoto: Divulgação/PMP
A estratégia integra equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Polícia Militar (26º BPM) e também a Polícia Civil (PC). As instituições já atuam em parceria desde o início do ano em operações contínuas para a apreensão de motos com escapamentos adulterados e no ordenamento do trânsito.
O prefeito Hingo Hammes ressaltou que o trabalho preventivo é uma extensão das ações que a Prefeitura vem realizando ao longo de toda a gestão. “O ordenamento da cidade é uma prioridade que tratamos com seriedade durante todo o ano, com operações frequentes de fiscalização. Para este fim de ano, reforçamos o planejamento e a integração entre as forças para garantir que a celebração do Réveillon ocorra com respeito e segurança. Não permitiremos que ações isoladas prejudiquem o sossego das famílias e a ordem nas nossas ruas”, afirmou o prefeito.
Ações em pontos estratégicos
O planejamento prevê o monitoramento de áreas com histórico de ocorrências e o patrulhamento em vias principais e distritos. O secretário da SSOP, Marcelo Chitão, explicou que a inteligência e o mapeamento de dados serão fundamentais para a eficácia das operações.
Referência em Segurança
A integração entre o município e o estado foi elogiada pelos representantes das forças policiais. Para o representante da Polícia Militar, Major Marx, essa união é o diferencial de Petrópolis. “O trabalho integrado em Petrópolis é uma referência no estado do Rio de Janeiro. Essa cooperação mútua entre a Prefeitura e a PM foi um dos pilares que deu à cidade o título de mais segura do estado. Estamos prontos para atuar com todo o efetivo necessário para garantir um fim de ano tranquilo para todos”, pontuou.
Além do patrulhamento ostensivo, a Prefeitura reforça que a população pode colaborar realizando denúncias através dos canais oficiais da Guarda Civil (153) e Polícia Militar (190).
