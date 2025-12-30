Trabalho reunirá Polícia Militar, SSOP, Guarda Civil e CPTrans - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 30/12/2025 18:19 | Atualizado 30/12/2025 18:21

Petrópolis - Buscando garantir a ordem pública e o bem-estar dos moradores e turistas durante a virada de ano, a Prefeitura de Petrópolis realizou, nesta segunda-feira (29), uma reunião estratégica com as forças de segurança que atuam no município. O encontro definiu o plano de ação para coibir os chamados “rolezinhos” — comboios de motocicletas que cometem infrações de trânsito e causam transtornos sonoros e riscos à segurança viária.



A estratégia integra equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Polícia Militar (26º BPM) e também a Polícia Civil (PC). As instituições já atuam em parceria desde o início do ano em operações contínuas para a apreensão de motos com escapamentos adulterados e no ordenamento do trânsito.



O prefeito Hingo Hammes ressaltou que o trabalho preventivo é uma extensão das ações que a Prefeitura vem realizando ao longo de toda a gestão. “O ordenamento da cidade é uma prioridade que tratamos com seriedade durante todo o ano, com operações frequentes de fiscalização. Para este fim de ano, reforçamos o planejamento e a integração entre as forças para garantir que a celebração do Réveillon ocorra com respeito e segurança. Não permitiremos que ações isoladas prejudiquem o sossego das famílias e a ordem nas nossas ruas”, afirmou o prefeito.



Ações em pontos estratégicos



O planejamento prevê o monitoramento de áreas com histórico de ocorrências e o patrulhamento em vias principais e distritos. O secretário da SSOP, Marcelo Chitão, explicou que a inteligência e o mapeamento de dados serão fundamentais para a eficácia das operações.

“Atuaremos em diversas localidades da cidade, focando principalmente nas áreas onde já identificamos movimentações semelhantes no passado. Nossas equipes da Guarda Civil e fiscais de posturas estarão em prontidão, trabalhando de forma conjunta com a CPTrans e a PM para realizar bloqueios e fiscalizações rigorosas. O objetivo é a prevenção e a resposta rápida a qualquer tentativa de aglomeração ilegal”, destacou Chitão.



Referência em Segurança



A integração entre o município e o estado foi elogiada pelos representantes das forças policiais. Para o representante da Polícia Militar, Major Marx, essa união é o diferencial de Petrópolis. “O trabalho integrado em Petrópolis é uma referência no estado do Rio de Janeiro. Essa cooperação mútua entre a Prefeitura e a PM foi um dos pilares que deu à cidade o título de mais segura do estado. Estamos prontos para atuar com todo o efetivo necessário para garantir um fim de ano tranquilo para todos”, pontuou.



Além do patrulhamento ostensivo, a Prefeitura reforça que a população pode colaborar realizando denúncias através dos canais oficiais da Guarda Civil (153) e Polícia Militar (190).