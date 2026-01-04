Material apreendido no Morro da Oficina, no Alto da Serra - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido no Morro da Oficina, no Alto da SerraFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 04/01/2026 21:08

Na manhã deste domingo (4), a Polícia Militar realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas no Morro da Oficina, em Petrópolis. A ação foi realizada após denúncias de que indivíduos estariam utilizando uma casa abandonada para a comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem e as buscas, os policiais localizaram material ilícito, confirmando as informações recebidas. Duas mulheres, de 18 anos, foram presas e um adolescente, de 14, foi apreendido.

Foram encontradas 40 trouxinhas de maconha (aproximadamente 360 g); 25 cápsulas de cocaína (aproximadamente 170 g); R$ 10,00 em espécie; um caderno de anotações e dois aparelhos celulares.

A ocorrência foi apresentada na 105ª DP, onde, após apreciação da autoridade policial, as duas mulheres permaneceram presas por tráfico de drogas, com agravante por envolver menor de idade, conforme a Lei nº 11.343/06. O adolescente permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.