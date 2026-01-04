Material apreendido no Morro da Oficina, no Alto da SerraFoto: Divulgação/26º BPM
Duas jovens são presas por tráfico de drogas no Morro da Oficina
Adolescente também foi apreendido
Petrópolis inicia 2026 com o título de Capital Germânica do Estado
Homenagem acontece após projeto de lei do deputado Sérgio Fernandes
Três ocorrências são registradas após as chuvas deste domingo em Petrópolis
Independência teve o maior acumulado de chuva registrado
PM prende três homens pelos crimes de furto e porte ilegal de arma no Centro
Indivíduos foram localizados na Praça Duque de Caxias
Prefeitura realiza operação contra venda ilegal de fogos de artifício barulhentos
Carga com mais de 60 caixas foi apreendida em Nogueira
Réveillon em Petrópolis terá fiscalização reforçada contra 'rolezinhos'
Reunião integrou forças de segurança para garantir ordenamento no município
