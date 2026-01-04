Rua alagada no QuitandinhaFoto: Reprodução
- Independência2: 136,16mm (Cemaden BR)
- São Sebastião1-Vital: 126,4mm (Cemaden RJ)
- Independência-Taquara: 108,8mm (Cemaden RJ)
Três ocorrências são registradas após as chuvas deste domingo em Petrópolis
Independência teve o maior acumulado de chuva registrado
PM prende três homens pelos crimes de furto e porte ilegal de arma no Centro
Indivíduos foram localizados na Praça Duque de Caxias
Prefeitura realiza operação contra venda ilegal de fogos de artifício barulhentos
Carga com mais de 60 caixas foi apreendida em Nogueira
Réveillon em Petrópolis terá fiscalização reforçada contra 'rolezinhos'
Reunião integrou forças de segurança para garantir ordenamento no município
Treze máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar no Centro
Ação ocorreu na Rua Marechal Floriano Peixoto
Prefeitura reforça fiscalização no entorno de cachoeiras em Petrópolis
Ações integradas garantem o ordenamento do trânsito, funcionamento de serviços públicos e segurança de moradores e visitantes
