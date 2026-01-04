Rua alagada no QuitandinhaFoto: Reprodução

Petrópolis - Neste domingo (4), a Defesa Civil de Petrópolis registrou três ocorrências por conta das fortes chuvas registradas durante a tarde. Nenhuma delas teve gravidade.
Dois pontos de apoio, na E.M. Alto Independência e E.M. Papa João Paulo II, no São Sebastião, foram abertos devido ao alto índice pluviométrico e pelos riscos geológicos. 
A Rua Coronel Veiga, no Centro, precisou ser interditada por conta de alagamentos.
Maiores acumulados em 24h:
- Independência2: 136,16mm (Cemaden BR)
- São Sebastião1-Vital: 126,4mm (Cemaden RJ)
- Independência-Taquara: 108,8mm (Cemaden RJ)