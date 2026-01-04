Rua alagada no Quitandinha - Foto: Reprodução

Rua alagada no QuitandinhaFoto: Reprodução

Publicado 04/01/2026 20:44

Petrópolis - Neste domingo (4), a Defesa Civil de Petrópolis registrou três ocorrências por conta das fortes chuvas registradas durante a tarde. Nenhuma delas teve gravidade.

Dois pontos de apoio, na E.M. Alto Independência e E.M. Papa João Paulo II, no São Sebastião, foram abertos devido ao alto índice pluviométrico e pelos riscos geológicos.

A Rua Coronel Veiga, no Centro, precisou ser interditada por conta de alagamentos.

Maiores acumulados em 24h:

- Independência2: 136,16mm (Cemaden BR)

- São Sebastião1-Vital: 126,4mm (Cemaden RJ)

- Independência-Taquara: 108,8mm (Cemaden RJ)