Materiais apreendidos no ValparaísoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 09/01/2026 23:35

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma apreensão no Chapa 4, no Valparaíso, nesta quinta-feira (08). Uma granada, uma arma, munições e drogas foram apreendidas pelos agentes no local.

Segundo o 26º BPM, a equipe foi até o local após denúncias a respeito da comerecialização de entorpecentes e a presença de pessoas armadas. Os policiais abordaram um homem de 24 anos que estava em um ponto de venda de drogas já monitorado pela PM.

Durante a abordagem, foram apreendidos um revólver calibre .32, com seis munições, uma granada, 52 tabletes de maconha, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. O acusado assumiu espontaneamente a prática do tráfico no momento da abordagem.

O acusado foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e por posse de artefato explosivo, permanecendo preso à disposição da Justiça.