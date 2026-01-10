Museu Casa de Santos Dumont - Foto: Divulgação/PMP

Petrópolis - O Museu Casa de Santos Dumont, em Petrópolis, registrou aumento de 6% no número de visitantes em 2025, consolidando-se como um dos equipamentos culturais mais visitados da cidade. Ao longo do ano passado, a casa projetada e habitada pelo Pai da Aviação recebeu 154.061 visitantes, contra 145.377 em 2024, refletindo o fortalecimento das políticas de valorização do patrimônio histórico e cultural do município.

Para o prefeito Hingo Hammes, o crescimento da visitação é resultado direto de um trabalho contínuo de promoção da cultura e de incentivo ao acesso da população e dos turistas aos espaços históricos da cidade. “A Casa de Santos Dumont é um patrimônio de Petrópolis, do Brasil e do mundo. O aumento no número de visitantes mostra que estamos no caminho certo, investindo em ações que aproximam as pessoas da nossa história e valorizam um personagem de relevância mundial que escolheu Petrópolis como lar”, destacou o prefeito.

Ao longo de 2025, o museu integrou a programação de eventos nacionais, como a Semana Nacional e a Primavera dos Museus, além de datas comemorativas como o aniversário de Santos Dumont e o Dia Internacional dos Museus. As ações incluíram dias de entrada gratuita ou com meia-entrada, visitas guiadas, atividades educativas, rodas de conversa, visitas noturnas e o lançamento da nova identidade visual do museu.

O diretor da Casa de Santos Dumont, Cláudio Gomide, ressaltou que a diversificação da programação e o diálogo com diferentes públicos foram fundamentais para alcançar esse resultado. “O Museu tem buscado ir além da visita tradicional. As atividades educativas, as parcerias com instituições, as ações voltadas para moradores da cidade e a constante renovação da experiência do visitante ajudam a manter o espaço vivo e atraente. Esse crescimento demonstra que o público reconhece esse esforço”, afirmou.

O presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Adenilson Honorato, também destacou a importância do trabalho integrado entre gestão, equipes técnicas e parceiros. “Esse aumento na visitação é reflexo de uma política cultural que entende os museus como espaços de convivência, educação e identidade. A Casa de Santos Dumont cumpre um papel fundamental no fomento da cultura e no fortalecimento do turismo cultural de Petrópolis, e os números de 2025 comprovam essa relevância”, pontuou.

Construída em 1918 e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Casa de Santos Dumont preserva características originais do projeto concebido pelo próprio inventor, como a escada com degraus em formato de raquete e o observatório no telhado. Além do acervo histórico, o museu conta com o Centro Cultural 14-Bis, que amplia as possibilidades de exposições e atividades culturais.

Com a manutenção de uma programação diversificada e ações contínuas de valorização do patrimônio, a expectativa é de que o Museu Casa de Santos Dumont siga ampliando sua relevância e atraindo cada vez mais visitantes nos próximos anos.