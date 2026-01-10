Canal de atendimento é exclusivoFoto: Divulgação/PMP
Prefeitura cria canal exclusivo para atendimento sobre lixo domiciliar
Atendimento funciona de segunda a sexta em horário comercial
Prefeitura cria canal exclusivo para atendimento sobre lixo domiciliar
Atendimento funciona de segunda a sexta em horário comercial
Museu Casa de Santos Dumont recebeu mais de 154 mil visitantes em 2025
Ações de valorização cultural, eventos especiais e aproximação com moradores e turistas impulsionam aumento do público na Encantada e ajudaram a conquistar um crescimento de 6%
Teatro Imperial inicia 2026 com programação diversa e para todos os públicos
Humor, música, teatro e atrações para toda a família marcam a agenda do espaço nos primeiros meses do ano
Petrópolis registra alta adesão ao sistema de NFS-e Nacional com mais de 13 mil notas emitidas nos primeiros dias de janeiro
Nota Imperial foi encerrada no dia 31 de dezembro
Duas jovens são presas por tráfico de drogas no Morro da Oficina
Adolescente também foi apreendido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.