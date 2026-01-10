Canal de atendimento é exclusivo - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 10/01/2026 13:32

Petrópolis - A população de Petrópolis passou a contar com um canal de atendimento telefônico exclusivo para tratar de assuntos relacionados ao lixo domiciliar, facilitando o contato e agilizando a solução de demandas do dia a dia. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (24) 2292-9500, opção 3. Além disso, as solicitações e informações podem ser encaminhadas 24 horas por dia pelo e-mail presidencia@comdep.com.br.

A iniciativa busca aproximar a Prefeitura dos moradores e tornar a comunicação mais direta e eficiente. "Esse novo atendimento é mais uma ferramenta para ouvir a população e dar respostas mais rápidas às questões relacionadas ao lixo domiciliar, que impactam diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, ressaltou que a medida também ajuda a organizar melhor as demandas. “Com um canal específico, conseguimos orientar corretamente os moradores e atuar com mais eficiência, melhorando o serviço prestado à cidade”, afirmou.

Já os casos de descarte irregular de entulho devem ser denunciados diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone (24) 2246-9252.