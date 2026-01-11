Veículo foi levado para a 106ª DP, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação/26º BPM
Carro roubado é recuperado na BR-040; militar é preso por receptação
Veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro e estava sendo levado para Juiz de Fora
Faetec Cascatinha terá ensino profissionalizante na área de beleza
Inscrições para formação gratuita em 16 cursos abrem nesta segunda
PM encerra baile funk, apreende drogas, recupera moto roubada e prende três por tráfico no Atílio Marotti
Ação realizada pelo 26º BPM buscou garantir a ordem e combater o tráfico de drogas
Prefeitura cria canal exclusivo para atendimento sobre lixo domiciliar
Atendimento funciona de segunda a sexta em horário comercial
Museu Casa de Santos Dumont recebeu mais de 154 mil visitantes em 2025
Ações de valorização cultural, eventos especiais e aproximação com moradores e turistas impulsionam aumento do público na Encantada e ajudaram a conquistar um crescimento de 6%
Teatro Imperial inicia 2026 com programação diversa e para todos os públicos
Humor, música, teatro e atrações para toda a família marcam a agenda do espaço nos primeiros meses do ano
