Veículo foi levado para a 106ª DP, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 11/01/2026 13:48

Petrópolis - Um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Militar na noite deste sábado (10), na BR-040, em Itaipava. Um homem de 19 anos, militar do Exército, foi preso durante a ação.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que um Volkswagen Tera, cor prata, produto de roubo, estaria se deslocando do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com as informações, os policiais se posicionaram em pontos estratégicos para realizar a interceptação.

O automóvel foi localizado na rodovia e passou a ser acompanhado. Mesmo após ordens de parada, o condutor não acatou as determinações policiais, sendo a abordagem realizada com êxito no Km 60 da BR-040.

O motorista, militar do Exército Brasileiro, lotado em batalhão sediado em Juiz de Fora, foi abordado e, após consulta aos sistemas oficiais, foi confirmado que o veículo era produto de roubo ocorrido na área do Méier, na capital fluminense. Também foi constatado o uso de placas clonadas, pertencentes a outro veículo de mesmas características, com o objetivo de dificultar a fiscalização policial.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à 106ª DP, onde foi autuado pelo crime de receptação, permanecendo à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário.