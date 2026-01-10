Material apreendido na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 10/01/2026 13:49

Petrópolis - Na madrugada deste sábado (10), policiais militares realizaram uma grande ação de combate ao tráfico de drogas e à desordem urbana no Atílio Marotti, em Petrópolis, que resultou no encerramento de um baile funk clandestino, apreensão de grande quantidade de entorpecentes, recuperação de uma motocicleta roubada e prisão de três suspeitos por tráfico de drogas.

As equipes foram ao local após denúncias anônimas informarem que indivíduos estariam comercializando drogas durante a realização de um evento ilegal na área conhecida como “Cantinho da Fome”. Ao chegarem ao local, os policiais constataram grande aglomeração de pessoas e visualizaram uma mesa com diversos entorpecentes expostos para venda.

Durante a ação, três homens foram presos em flagrante, sendo apreendidos 176 tabletes de maconha, 116 cápsulas de cocaína, 46 pedras de crack, 51 frascos de lança-perfume, além de dinheiro em espécie. Duas motocicletas também foram apreendidas, sendo uma delas produto de roubo, posteriormente confirmada como furtada na área da 52ª DP (Nova Iguaçu).

A operação ainda encerrou o evento clandestino. Para garantir a segurança e dispersar os frequentadores, foi necessário o uso de meios de menor potencial ofensivo, segundo o 26º BPM.

Os presos e todo o material apreendido foram conduzidos à 105ª Delegacia de Polícia, onde os envolvidos permaneceram presos, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um quarto suspeito conseguiu fugir e será investigado.