Faetec CascatinhaFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2026 13:56

Petrópolis - Com foco na formação de mão de obra qualificada e na geração de renda e oportunidades, o Governo do Estado, por meio da Faetec, inicia nesta segunda-feira (12) o período de inscrição para cursos profissionalizantes gratuitos. Serão disponibilizadas mais de 600 vagas- entre vagas de renovação e de sorteio para formação em 16 diferentes atividades no polo de Cascatinha. A novidade é que unidade passa a contar com um salão de beleza como laboratório para formação de profissionais na área – uma demanda antiga de moradores da região.

Serão abertas vagas para a formação de cabeleireiro, designer de sobrancelhas e maquiador. A unidade oferece também vagas para cursos de Empreendedorismo com Propósito, Introdução à Robótica, Operador de Computador, Excel e Powerpoint Avançados.

Para quem sonha em trabalhar com turismo - área com grande potencial em Petrópolis - a unidade disponibiliza formação para Agente de Informações Turísticas.

Interessados em aprender idiomas como Espanhol e Francês básicos e Inglês iniciante, devem se inscrever para garantir uma vaga.

A Faetec abrirá ainda novas turmas para formação de bartender e confeiteiro, além de oportunidade de formação como Agente de Apoio à Inclusão Escolar, Assistente Administrativo e Assistente de Secretaria Escolar.

“É a oportunidade para quem quer começar o ano investindo de forma concreta no futuro. Os cursos da Faetec oferecem o suporte para que as pessoas estejam mais preparadas para o mercado de trabalho”, destaca o coordenador da Faetec em Cascatinha, Thiago Jerke da Silva.

"Importante destacar o apoio do secretário Bernardo Rossi, que está sempre atento às demandas da Faetec Cascatinha e trabalha junto ao Estado para termos uma estrutura cada vez melhor para nossos alunos, bem como para a inclusão de novos cursos para atendermos os interesses da população", assinala o coordenador Thiago.

A Faetec–Cascatinha tem cursos que funcionam nos turnos da manhã, tarde e noite. Interessados em se inscrever devem acessar o link e escolher o curso de interesse.

Os cursos têm duração de 20 semanas (240horas/aula) e são todos gratuitos.

Os pré-requisitos mínimos para fazer os cursos são: ser maior de 15 anos e ter ensino fundamental incompleto. Mais detalhes sobre os pré-requisitos, dados específicos dos cursos e outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp:(24) 2249-0559.