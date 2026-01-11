CPTrans teve validade do concurso prorrogadaFoto: Divulgação/PMP
Validade do concurso público da CPTrans é prorrogada por mais dois anos
No início de 2025, 38 concursados foram convocados
Programa Agita Petrópolis retorna com inclusão da capoeira no cronograma de atividades
Nova modalidade estreia com aulas às segundas e quartas-feiras; inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas
Carro roubado é recuperado na BR-040; militar é preso por receptação
Veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro e estava sendo levado para Juiz de Fora
Faetec Cascatinha terá ensino profissionalizante na área de beleza
Inscrições para formação gratuita em 16 cursos abrem nesta segunda
PM encerra baile funk, apreende drogas, recupera moto roubada e prende três por tráfico no Atílio Marotti
Ação realizada pelo 26º BPM buscou garantir a ordem e combater o tráfico de drogas
Prefeitura cria canal exclusivo para atendimento sobre lixo domiciliar
Atendimento funciona de segunda a sexta em horário comercial
