CPTrans teve validade do concurso prorrogadaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 11/01/2026 13:58

Petrópolis - A Prefeitura prorrogou por mais dois anos o prazo de validade do concurso público realizado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). A medida assegura a continuidade do chamamento de candidatos aprovados, de acordo com a necessidade da administração pública, fortalecendo as ações de gestão do trânsito e da mobilidade urbana no município.

No início do ano passado, 38 pessoas foram convocadas para assumir vagas tanto na administração da própria CPTrans quanto para atuar nas ruas como agentes de trânsito e em outras funções operacionais. As convocações fizeram parte do processo de renovação do quadro de servidores da Companhia, após mais de duas décadas sem a realização de concurso público.

“Essa prorrogação é uma decisão importante para garantir planejamento, continuidade e fortalecimento das políticas de mobilidade urbana da cidade. O concurso permitiu a renovação dos quadros da CPTrans e a ampliação da capacidade de atuação da Companhia, refletindo diretamente na organização do trânsito e na qualidade dos serviços prestados à população”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou que a expectativa é seguir avançando nas convocações, inclusive além das vagas inicialmente previstas. “A prorrogação do concurso nos dá segurança jurídica e administrativa para avançar no chamamento. Nosso objetivo é convocar as vagas imediatas e, sempre que possível, ir além delas, reforçando as equipes e garantindo melhores condições de trabalho e atendimento à população”, afirmou.

O concurso público da CPTrans foi realizado em janeiro de 2024 e marcou um passo histórico para a Companhia, que não promovia seleção pública desde 2002. A prorrogação do prazo de validade mantém aberta a possibilidade de novas convocações ao longo dos próximos dois anos, conforme a demanda e o interesse público.