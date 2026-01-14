Presos foram levados para a delegacia do Retiro - Foto: Divulgação/105ª DP

Presos foram levados para a delegacia do RetiroFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 14/01/2026 14:10

Petrópolis - Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, nesta terça-feira (13), na prisão de dez pessoas, sendo nove homens e uma mulher, suspeitas de integrar uma associação criminosa em Petrópolis. A operação ocorreu em uma residência localizada na Rua Visconde do Bom Retiro, no Centro.



A ação teve como objetivo o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão expedido no âmbito de investigações em curso. Paralelamente, as equipes apuravam o paradeiro de envolvidos em um roubo de celular ocorrido por volta das 5h da manhã, na Rua Teresa.



Os suspeitos do roubo estavam sendo monitorados pelas forças de segurança e foram localizados no imóvel alvo da operação. Durante as buscas, os policiais conseguiram recuperar o celular roubado e identificar outros indivíduos envolvidos em crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas e receptação.



De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e atuação contínua e estável, caracterizando uma associação criminosa. Ainda segundo a Polícia Civil, os autores direcionavam os produtos dos crimes aos responsáveis pelo imóvel, recebendo, em troca, dinheiro ou entorpecentes.

Os presos permaneceram à disposição da Justiça.

