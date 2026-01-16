Retirada de cabos na Rua Teresa - Foto: Divulgação/PMP

Retirada de cabos na Rua TeresaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/01/2026 15:06

Petrópolis - Após cobrança da Prefeitura, a concessionária de energia Enel iniciou nesta quinta-feira (15), na Rua Teresa, no Centro, a retirada dos cabos de telecomunicações que não tem utilização comprovada e nem identificação da empresa responsável. A medida é em cumprimento a uma lei municipal de 2019.

"Alguns locais ficam com um emaranhado de fios que acabam provocando uma poluição visual, e muitas vezes com cabos que não estão mais em uso, mas que continuam no mesmo lugar. É isso queremos evitar", destacou o prefeito Hingo Hammes. “Esse trabalho é algo que gente já vinha cobrando e vamos continuar acompanhando para que seja ampliado”, frisou o prefeito.

A lei 7.870/2019, que foi criada por Hingo Hammes, estabelece a retirada de cabos telefônicos, de banda larga, televisão a cabo, energia elétrica ou outro serviço que se utilize de rede aérea, que não estejam em uso ou apresentem mau estado de conservação. Nos últimos meses de 2025, a Prefeitura solicitou que a Enel, dona dos postes, identificasse os fios ainda em uso junto às empresas de telecomunicações e retirasse os obsoletos.

"Apesar de estar só no início, já está provocando uma mudança aqui na Rua Teresa, por exemplo. A retirada dos cabos e a reorganização que está sendo feita aqui está dando uma nova cara a essa região. Uma equipe da CPTrans está dando apoio ao trabalho da Enel, organizando o trânsito. Estamos satisfeitos de ver o cumprimento da lei que foi criada pelo prefeito Hingo Hammes quando ainda era vereador", destacou o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP), Marcelo Chitão.

As empresas que não removem os fios sem utilização ficam sujeitas a multas que podem passar de R$ 23 mil.