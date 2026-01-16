Animais estavam em situação insalubre - Foto: Divulgação/PMP

Animais estavam em situação insalubreFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/01/2026 15:01

Petrópolis - A Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) levou um homem para a Delegacia de Polícia, após uma denúncia de maus-tratos no Quarteirão Brasileiro, na quinta-feira (15). No imóvel diversos cães e uma gata com quatro filhotes estavam com sinais de abandono. O homem foi preso em flagrante e liberado após prestar depoimento.

No endereço, os agentes constataram uma situação de extrema insalubridade e risco à vida dos animais, que estavam em meio a muita sujeira. A esposa do homem assumiu o compromisso de cuidar dos cães e dos gatos em outro local.

A Cobea continua acompanhando o caso para garantir que os animais recebam tratamento adequado. Denúncias de maus-tratos podem ser feitas através dos canais oficiais: (24) 2291-1505 ou cobea@petropolis.rj.gov.br.