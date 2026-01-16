Cefet/RJ Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2026 15:16

Petrópolis - O Cefet/RJ divulgou o edital nº 01/2026, referente ao processo seletivo dos cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, a unidade Petrópolis disponibiliza 270 vagas, divididas em dois semestres e distribuídas em quatro cursos de graduação: Bacharelado em Turismo (80), Bacharelado em Engenharia de Computação (70), Licenciatura em Física (60) e Licenciatura em Matemática (60). A edição deste ano será constituída por uma única etapa de inscrições, que acontecerá entre 19 e 23 de janeiro.

Poderão participar do processo seletivo os candidatos que participaram de uma ou mais edições do Enem, referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no Sisu terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Ministério da Educação, no site . Há vagas para ampla concorrência e oito modalidades de cotas, conforme os critérios estabelecidos pelo edital do Cefet/RJ. Além de Petrópolis, há vagas em mais sete unidades do sistema Cefet/RJ (Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença).

A Chamada Regular está prevista para o dia 29 de janeiro. Confira as datas de matrícula, que serão feitas exclusivamente pela internet, pelo site https://processoseletivo.cefet-rj.br/candidato/entrar/:

•Os candidatos convocados, que não são dos grupos LB_PPI, LI_PPI, LB_Q e LI_Q, realizarão matrícula, no período de 2 a 6 de fevereiro.

•Os candidatos convocados, que são dos grupos LB_PPI, LI_PPI, LB_Q e LI_Q, realizarão matrícula entre 9 e 12 de fevereiro, já que, necessariamente, e em antecedência à matrícula, deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação, se autodeclarados negros, ou a procedimento específico de análise documental (no caso de indígenas e quilombolas), o qual se dará no período 30 de janeiro e 6 de fevereiro.

O candidato que não conseguir vaga na Chamada Regular e que quiser constar na Lista de Espera do Sisu deverá confirmar seu interesse entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Maiores informações e acesso ao edital na página do processo seletivo em https://bit.ly/sisu2026-cefet.