Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 16/01/2026 15:12

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no em uma área de mata entre o Jardim Salvador e o Carangola. A ação foi realizada durante a manhã de quinta-feira (15).

Segundo o 26º BPM, as equipes tinham informações sobre o tráfico de drogas na região. Em seguida, foram até uma área de mata onde realizaram buscas e encontraram 765 pedras de crack, 645 tabletes de maconha e 185 cápsulas de cocaína.

Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada na 105ª DP, onde o material permaneceu apreendido.