Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM
Grande quantidade de drogas é apreendida em área de mata
Entorpecentes estavam em local entre o Jardim Salvador e o Carangola
Cabos sem utilização começam a ser retirados na Rua Teresa
Lei municipal de 2019 estabelece a retirada de cabos que não estejam em uso
Homem é preso por maus-tratos a animais em Petrópolis
Diversos cães e uma gata com filhotes estavam com sinais de abandono
Petrópolis passa a ter serviço de telessaúde em cinco unidades
Kits foram viabilizados pelo Novo PAC 2025
Polícia prende 10 pessoas e desmonta associação criminosa em Petrópolis
Operação foi realizada na Rua Visconde de Bom Retiro, no Centro
Petrópolis teve 160 casos de dengue durante 2025
Em 2024, município registrou 7.722 casos
