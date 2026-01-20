Exemplares da Worsleya procera, conhecida como Imperatriz do brasil ou Rabo-de-galo - Foto: Divulgação

Exemplares da Worsleya procera, conhecida como Imperatriz do brasil ou Rabo-de-galoFoto: Divulgação

Petrópolis - Em uma ação de monitoramento dos guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida (MONA), em Petrópolis, equipe resgataram nove exemplares da rara e ameaçada Worsleya procera, conhecida como Imperatriz do brasil ou Rabo-de-galo. Os exemplares, extraídos ilegalmente, foram encontrados escondidos em duas sacolas plásticas à beira de uma trilha. A planta, cobiçada no mercado internacional de ornamentais, é endêmica do estado do Rio de Janeiro e sofre intensa pressão do tráfico.

"A extração irregular de plantas nativas configura crime ambiental. O instituto reforça o monitoramento constante em nossas unidades de conservação e contamos com o apoio da população no combate a este tipo de delito. A perda de espécies endêmicas é irreparável e empobrece o patrimônio natural do Estado", pontuou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Os agentes ambientais realizavam o manejo de trilhas quando se depararam com as sacolas abandonadas. Ao verificarem, encontraram os exemplares. Possivelmente, o material foi escondido por criminosos para ser retirado em um momento de menor movimentação na unidade de conservação, que é aberta à visitação pública. Após o resgate, agentes executaram a melhor medida de proteção possível: o replantio. As 9 mudas foram devolvidos ao seu habitat natural em locais de difícil acesso, protegendo-as de uma nova extração ilegal.

A Worsleya procera é uma das plantas mais procuradas quando se fala em tráfico de flora. Endêmica do estado do Rio de Janeiro, ela ocorre naturalmente em locais como a própria Mona. A espécie, que tem registros científicos há um século e meio, sofre intensamente com a extração ilegal para fins de ornamentação e comércio, especialmente no mercado asiático.