Exemplares da Worsleya procera, conhecida como Imperatriz do brasil ou Rabo-de-galoFoto: Divulgação
Nove exemplares de planta rara extraída ilegalmente são resgatados em Petrópolis
Plantas foram encontradas no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida
Prefeito convoca reunião de alinhamento de preparação para as fortes chuvas desta segunda e terça-feira
Ações integradas de preparação estão sendo realizadas pelos órgãos
Obra de reconstrução da Ponte do Arranha-Céu será antecipada para março deste ano
Intervenção, prevista inicialmente para o quinto ano da concessão da BR-040, terá início antecipado para garantir segurança e mobilidade em Itaipava
Cefet/RJ Petrópolis oferta 270 vagas para cursos de graduação no Sisu 2026
Inscrições podem ser realizadas entre 19 e 23 de janeiro
Grande quantidade de drogas é apreendida em área de mata
Entorpecentes estavam em local entre o Jardim Salvador e o Carangola
Cabos sem utilização começam a ser retirados na Rua Teresa
Lei municipal de 2019 estabelece a retirada de cabos que não estejam em uso
