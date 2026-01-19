Reunião realizada nesta manhã - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 19/01/2026 17:09

Petrópolis - O prefeito Hingo Himmes convocou reunião de alinhamento para coordenar a resposta rápida para o enfrentamento as fortes chuvas previstas para esta segunda e terça-feira (19 e 20). Secretários municipais e representantes de entidades e concessionárias participaram do encontro realizado na manhã desta segunda-feira, para planejamento integrado e ação imediata.

“É importante estarmos alinhados e preparados. Internamente, a Prefeitura está se organizando, fortalecendo as equipes de várias secretarias e também organizando a logística de atendimento. São medidas de prevenção que já estão sendo tomadas”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Participaram da reunião representantes das secretarias de Defesa Civil, Assistência Social, Educação, Obras, Segurança e Ordem Pública, Comdep, CPTrans, Guarda Civil Municipal (GCM); das concessionárias Enel, Elovias e Águas do Imperador; do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM), APA Petrópolis ICMBio e do Setranspetro. “Essa integração é fundamental para garantir decisões rápidas, atuação coordenada e eficiência em cada frente de trabalho”, comentou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

“Nosso compromisso é com a proteção da vida e a segurança da população. Seguimos monitorando as condições climáticas, antecipando ações e mantendo toda a estrutura do município mobilizada para enfrentar qualquer cenário, sempre com planejamento, prevenção e cuidado”, ressaltou o prefeito.

Ações integradas de preparação:

- Emissão do aviso meteorológico (domingo, dia 18, às 12h) informando a previsão de chuva forte

- Reforço das equipes da Defesa Civil

- Liberação das câmeras do Cimop (a partir das 12h desta segunda-feira, dia 19)

- Abertura antecipada de 15 pontos de apoio nas regiões que registram mais ocorrências

- Base descentralizada do ICMBio em Itaipava para as equipes da Defesa Civil

- Equipamentos e maquinários da Prefeitura e de concessionários em pontos descentralizados da cidade

- Reforço do efetivo do Corpo de Bombeiros