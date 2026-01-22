Maria Sonia Pinho - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 20:29

Petrópolis - O Galpão Caipira, no Vale das Videiras, em Petrópolis (RJ), realiza no próximo sábado, 24 de janeiro, às 16h30, o primeiro encontro da série “Roda de saberes: encontros do Brasil raiz”, com a participação da pesquisadora Maria Sonia Pinho. O evento propõe um bate-papo sobre o Vale do Jequitinhonha (MG) e a tradição ceramista construída por gerações de mulheres na região. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas previamente, por meio de formulário on-line

A proposta do encontro é apresentar ao público aspectos históricos, culturais e sociais relacionados ao uso do barro no cotidiano das comunidades do Jequitinhonha, onde a cerâmica surge associada a necessidades básicas, como armazenar água, preparar alimentos e organizar a vida doméstica. “A expectativa é que o público se depare com informações pouco conhecidas. A relação do barro com as famílias que vivem há muitos anos no Vale do Jequitinhonha é verdadeira, raiz”, afirma Maria Sonia. “A água, essencial para a vida, ficava longe, e os jarros eram levados em lombos de animais até pequenas casas caiadas, onde muitas famílias, em sua maioria chefiadas por mulheres, se constituíam.”

A roda adota um formato participativo, com espaço para perguntas e trocas entre o público e a convidada. A proposta é compartilhar experiências reunidas ao longo de mais de 20 anos de contato com o Vale do Jequitinhonha. Para Maria Sonia, o encontro também é um convite para refletir sobre questões como identidade cultural e diversidade no país. “Precisamos nos conhecer melhor como nação, começar a entender quem somos, nossas raízes, e deixarmos na prateleira debaixo referências externas, que tanto nos oprimem, rasgando as nossas vestes naturais”, afirma.

O evento tem ingresso simbólico de R$ 30 e inclui bolos caseiros, água aromatizada, café e chá.

Maria Sonia Pinho

Moradora do Vale das Videiras, em Petrópolis, há 12 anos, Maria Sonia Pinho é carioca e iniciou sua carreira a partir de pesquisas sobre materiais e saberes tradicionais após uma temporada em Ouro Preto (MG). Vinda do universo da moda, passou a questionar seus valores e direcionou sua atuação para a arte popular e os fazeres tradicionais brasileiros. Ao longo dos anos, percorreu diferentes regiões do país em projetos ligados à arte popular, com destaque para o Vale do Jequitinhonha (MG) e Juazeiro do Norte (CE). Há mais de uma década vive no Vale das Videiras, onde desenvolve trabalhos relacionados à cultura e à relação com a natureza.