Solenidade foi realizada no 15º GBM - Foto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 22/01/2026 20:20

Petrópolis - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (21), a solenidade de transmissão do comando do 15º Grupamento de Bombeiro Militar (15º GBM-Petrópolis). O evento marcou a passagem oficial da função de comandante do coronel BM Marcio Luiz Huguenin Brito para o tenente-coronel BM André Suzano Tomé.

A cerimônia foi presidida pelo comandante do Comando de Bombeiros de Área II – Serrana, coronel BM Vinicius Pinto Fernandes Santos, e contou com a presença de autoridades civis e militares, oficiais, praças, familiares e convidados.

Durante a solenidade, foi realizada a leitura do ato de exoneração do coronel BM Marcio Luiz Huguenin Brito do cargo de comandante do 15º GBM, conforme publicação em boletim oficial, seguida de suas palavras de despedida. O oficial também foi homenageado pelos relevantes serviços prestados à frente da unidade. Na sequência foi realizado o ato oficial de nomeação do novo comandante, tenente-coronel BM André Suzano Tomé.

O Tenente-Coronel André Suzano Tomé ingressou na Corporação em 1998, por meio do Curso de Formação de Soldados, concluindo posteriormente o Curso de Formação de Cabos e o Curso de Formação de Oficiais, realizado no período de 2003 a 2005. Em sua formação superior, destacou-se no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2015, alcançando o 4º lugar, e no Curso Superior de Bombeiro Militar, concluído em 2025, no qual obteve o 1º lugar.

Possui sólida formação na área operacional, com especializações em busca e salvamento, salvamento em alturas, operações em desastres, defesa civil, sistema de comando de incidentes e estruturas colapsadas, incluindo capacitação internacional realizada em Madrid, na Espanha.

Destaca-se, ainda, por sua expressiva atuação como instrutor, contribuindo para a formação de bombeiros militares e de forças especiais, tendo integrado cursos do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Curso de Operações Táticas Especiais (COTE), Curso de Formação de Soldados e operações aéreas (CSFD).