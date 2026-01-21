Homem foi levado para a 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Petrópolis - A Polícia Militar, durante a noite de terça-feira (20), realizou uma ação que terminou no cumprimento de um mandado de prisão em aberto por homicídio. O foragido foi capturado no Centro de Petrópolis.
De acordo com a PM, agentes observaram duas motocicletas em atitude suspeita. Em seguida, os condutores foram abordados e constatou-se que um dos envolvidos, de 29 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido em 2018.
O acusado foi preso e conduzido à 105ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. O outro abordado, embora possuísse anotações criminais, não apresentava pendências judiciais no momento da abordagem, sendo liberado no local.