Prisão realizada no Castelo São ManoelFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2026 20:02

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem que dirigia um carro roubado em Petrópolis. A ação contou com perseguição policial, iniciada próximo à ponte de Corrêas e que terminou na Rua Martinho José Santana, no Castelo São Manoel.

Segundo a polícia, os agentes receberam informações de que o veículo seria roubado e estava com pessoas armadas. Na abordagem, o condutor fugiu com o carro, atropelou um policial e seguiu em direção ao bairro. Disparos foram feitos para furar os pneus do automóvel e a fuga terminou no Castelo.

O veículo, que possui placa clonada, havia sido roubado no Rio de Janeiro e comprado pelo indivíduo.

O homem ficou ferido com estilhaços do vidro do carro e foi atendido na UPA Itaipava, antes de ser levado para a 106ª DP, em Itaipava. A companheira dele estava no carro, não sofreu ferimentos e foi liberada.