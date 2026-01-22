Prisão realizada no Castelo São ManoelFoto: Reprodução
Homem é preso com carro roubado no Castelo São Manoel após perseguição policial
Indivíduo atropelou policial durante a fuga
Coletor fica ferido após descarte irregular de agulhas em coletora no Quitandinha
SSOP tenta identificar origem do resíduo
Nove exemplares de planta rara extraída ilegalmente são resgatados em Petrópolis
Plantas foram encontradas no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida
Prefeito convoca reunião de alinhamento de preparação para as fortes chuvas desta segunda e terça-feira
Ações integradas de preparação estão sendo realizadas pelos órgãos
Obra de reconstrução da Ponte do Arranha-Céu será antecipada para março deste ano
Intervenção, prevista inicialmente para o quinto ano da concessão da BR-040, terá início antecipado para garantir segurança e mobilidade em Itaipava
