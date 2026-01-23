Trânsito na Av. Barão do Rio BrancoFoto: Cidade das Hortênsias
Interdição da Barão do Rio Branco impacta 21 linhas de ônibus
Congestionamentos resultam em atrasos superiores a 30 minutos por viagem
Trecho da Avenida Barão do Rio Branco funciona em mão dupla temporariamente
Alteração temporária no trânsito ocorre entre o Quarteirão Brasileiro e o Atílio Marotti por conta de operação especial na empresa Andritz
Galpão Caipira, no Vale das Videiras, recebe Maria Sonia Pinho em roda de conversa no próximo sábado
Encontro inaugura a série "Roda de saberes: encontros do Brasil raiz"
Tenente-coronel André Suzano Tomé assume comando do 15º GBM
Solenidade de passagem de comando contou com a presença de diversas autoridades
Homem é preso com carro roubado no Castelo São Manoel após perseguição policial
Indivíduo atropelou policial durante a fuga
