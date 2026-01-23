Trânsito na Av. Barão do Rio Branco - Foto: Cidade das Hortênsias

Trânsito na Av. Barão do Rio BrancoFoto: Cidade das Hortênsias

Publicado 23/01/2026 20:10

Petrópolis - A interdição do trecho da Avenida Barão do Rio branco, entre o Quarteirão Brasileiro e o Atílio Marotti, está resultando no impacto da operação de 21 linhas de ônibus. Com a utilização da pista sentido Centro, em mão dupla, o transporte público está registrando, ao longo da tarde desta sexta-feira (23), atrasos superiores a 30 minutos, diante dos congestionamentos.

A Cidade das Hortênsias registra impactos na operação das linhas 503 – Cidade Nova, 505 – Vila Manzini, 506 – Vicenzo Rivetti, 519 – Vale do Carangola, 526 – Modesto Guimarães e 529 – Débora Couto Sucupira.

A Turp Transporte apresenta atrasos na operação das linhas 070 – Posse, 600 – Terminal Corrêas, 630 – Jardim Salvador, 631 – Roseiral, 632 – Comunidade São Luiz, 633 – Comunidade do Neylor, 634 – Vale dos Esquilos. 636 – Comunidade do Alemão, 637 – Atílio Marotti, 638 – Quarteirão Brasileiro, 639 – Max Manoel Molter, 641 – João de Deus, 670 – Araras, 672 – Águas Lindas e 700 – Terminal Itaipava.