Veículo havia sido roubado no dia 30 de dezembroFoto: Divulgação/106ª DP

Petrópolis - Na última quarta-feira (21), agentes da 106ª DP recuperaram, em Petrópolis, um veículo que havia sido roubado no Rio de Janeiro. O carro foi apreendido após perseguição policial que terminou no Castelo São Manoel. Neste sábado (24), o automóvel foi devolvido ao proprietário.
"Meu carro havia sido furtado no dia 30 de dezembro no Rio de Janeiro. Só quero agradecer a toda a equipe e agradecer ao agente que ficou ferido. Muito obrigado", disse o dono do carro.
 