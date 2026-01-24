Drogas apreendidas no Floresta - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/01/2026 20:43

Petrópolis - Na manhã deste sábado (24), a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas no Floresta. O trabalho ocorreu após denúncias que indicavam a atuação de um homem na venda de entorpecentes no bairro.

Durante a abordagem e buscas em um imóvel, os policiais apreenderam 151 pedras de crack, quatro cápsulas de cocaína, uma porção de maconha, R$ 408,00 em espécie e um aparelho celular.



O acusado confessou participação no tráfico local, assumindo a propriedade do material apreendido. Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.