Petrópolis - Na manhã deste sábado (24), a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas no Floresta. O trabalho ocorreu após denúncias que indicavam a atuação de um homem na venda de entorpecentes no bairro.
Durante a abordagem e buscas em um imóvel, os policiais apreenderam 151 pedras de crack, quatro cápsulas de cocaína, uma porção de maconha, R$ 408,00 em espécie e um aparelho celular.
O acusado confessou participação no tráfico local, assumindo a propriedade do material apreendido. Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.
