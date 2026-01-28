Demolições na Estrada da Saudade - Foto: Divulgação/PMP

Demolições na Estrada da SaudadeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 28/01/2026 14:45

Petrópolis - A Prefeitura iniciou a demolição de duas casas construídas em um terreno da Estrada da Saudade, que é destinado a projetos habitacionais. Essas casas já existiam quando o terreno foi adquirido pelo município. A Secretaria de Habitação coordena o processo de demolição, que é executado pela Comdep.

O local é o mesmo que já havia sido alvo de uma tentativa de invasão, em novembro, quando três homens foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia (DP), no Retiro. "Recebemos denúncias e conseguimos flagrar esses três homens fazendo a limpeza do terreno, com retirada de vegetação. Eles disseram que foram contratados para fazer essa limpeza, mas não souberam explicar quem contratou e também não tinham nenhum documento. Por isso, foram encaminhados para a delegacia", recordou o secretário de Habitação, Guilherme Moreira.

Funcionários e maquinário da Comdep iniciaram a demolição das construções irregulares. O trabalho segue nos próximos dias, incluindo a retirada dos escombros.

O terreno onde essas construções ficavam pertence ao município e é voltado para a implantação de projetos habitacionais de interesse social, ou seja, construção de moradias para pessoas que perderam casas após eventos climáticos. O município tem projetos para a área e pretende apresentar ao Governo Federal como opção para o Minha Casa, Minha Vida ou outros programas.