Câmara Municipal de Petrópolis tem concurso público anunciado para 2026
Último concurso foi realizado em 2010
Prefeitura promove demolição de construções em terreno destinado a projetos habitacionais na Estrada da Saudade
Local já havia sido invadido meses atrás
Carro roubado recuperado após perseguição policial no Castelo é devolvido ao proprietário
Policial ficou ferido após ser atropelado durante a fuga
Jovem é preso por tráfico de drogas no Floresta
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Interdição da Barão do Rio Branco impacta 21 linhas de ônibus
Congestionamentos resultam em atrasos superiores a 30 minutos por viagem
Trecho da Avenida Barão do Rio Branco funciona em mão dupla temporariamente
Alteração temporária no trânsito ocorre entre o Quarteirão Brasileiro e o Atílio Marotti por conta de operação especial na empresa Andritz
