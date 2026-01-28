Câmara Municipal de Petrópolis - Foto: Divulgação

Câmara Municipal de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 15:03

Petrópolis - O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Júnior Coruja, anunciou que um concurso público deve ser realizado para a Casa Legislativa neste ano. O último certame foi realizado em 2010.

O primeiro passo para a realização será a elaboração de um estudo técnico, que irá definir os cargos a serem ofertados, levando em consideração as necessidades administrativas da Câmara Municipal e o interesse público.

