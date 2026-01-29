Hingo Hammes e Wolnei Wolff BarreirosFoto: Divulgação/PMP
Hingo Hammes se reúne com secretário nacional de Defesa Civil para tratar de intervenções no Ingá, na Posse
Reunião foi realizada em Brasília
Hingo Hammes se reúne com secretário nacional de Defesa Civil para tratar de intervenções no Ingá, na Posse
Reunião foi realizada em Brasília
CTI do Hospital Municipal Dr. Nelson Sá Earp passa a contar com novos monitores multiparâmetro
Monitores foram instalados na CTI e na UI
Câmara Municipal de Petrópolis tem concurso público anunciado para 2026
Último concurso foi realizado em 2010
Prefeitura promove demolição de construções em terreno destinado a projetos habitacionais na Estrada da Saudade
Local já havia sido invadido meses atrás
Carro roubado recuperado após perseguição policial no Castelo é devolvido ao proprietário
Policial ficou ferido após ser atropelado durante a fuga
Jovem é preso por tráfico de drogas no Floresta
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.