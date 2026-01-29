Hingo Hammes e Wolnei Wolff Barreiros - Foto: Divulgação/PMP

Hingo Hammes e Wolnei Wolff BarreirosFoto: Divulgação/PMP

Publicado 29/01/2026 18:41

Petrópolis - O prefeito Hingo Hammes se reuniu com o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, para tratar das intervenções na região do Ingá, no distrito da Posse. A região vem sofrendo com constantes desplacamentos de rocha. A reunião aconteceu em Brasília nesta quarta-feira (28).

“Conversamos sobre um tema fundamental que é a situação da região do Ingá, que há anos enfrenta com desplacamentos de rocha, que ocorrem em áreas já interditadas, mas é importante que tenhamos soluções técnicas, responsáveis e definitivas”, disse o prefeito Hingo Hames.

O secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros informou que já está em contato direto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a realização de um estudo de engenharia. “Esse estudo será essencial para orientar os projetos e indicar as melhores soluções estruturais para o local, garantindo mais segurança, prevenção de riscos e tranquilidade para os moradores da região”, reforçou o secretário nacional.

Os desplacamentos na região do Ingá acontecem desde 2014. A Prefeitura de Petrópolis, no ano passado, quando ocorreram novos episódios no local, enviou um relatório à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que compõem o processo de situação de emergência homologado pelo Governo Federal em 2025.

“As equipes da Defesa Civil também monitoram o local, orientam os moradores e fazem vistorias na região. Seguimos trabalhando com seriedade, diálogo e com parceria para proteger vidas e preparar a cidade”, concluiu o prefeito Hingo Hammes.

Durante o encontro também foi falado sobre a solicitação da obra do cemitério do Centro e a política de moradia popular, com o projeto já concluído e pronto para avançar para as próximas etapas.