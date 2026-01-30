Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 30/01/2026 23:06

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (30), no Castelo São Manoel, em Corrêas. A ação ocorreu após informações a respeito da venda de entorpecentes na Rua Capitão João Amâncio

Em uma construção inacabada, foram encontradas 36 cápsulas de cocaína, totalizando aproximadamente 136 gramas, acondicionadas em eppendorfs com inscrições alusivas à facção criminosa.

Não houve presos na ocorrência. Todo o material arrecadado foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu apreendido.