Catedral São Pedro de Alcântara - Foto: Divulgação/SindTurismo

Publicado 29/01/2026 18:53

Petrópolis - O calendário de 2026 traz um cenário favorável para o turismo em Petrópolis, com a concentração de feriados em dias úteis, o que amplia as possibilidades de feriados prolongados e movimenta a expectativa dos setores de hospedagem e alimentação. Ao todo, o município terá 17 feriados e pontos facultativos, sendo a maioria com potencial de emendar com finais de semana.

Datas como o Carnaval, o aniversário da cidade (16 de março), a Sexta-feira Santa, o Dia do Trabalho (1º de maio), Corpus Christi, a Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) estão entre os períodos com maior potencial de aumento do fluxo turístico ao longo do próximo ano.

Para Germano Valente, presidente do Sindicato de Turismo de Petrópolis (SindTurismo), o calendário representa uma oportunidade estratégica para estimular a permanência dos visitantes na cidade, fortalecer a economia local e ampliar a ocupação nos meios de hospedagem, além de impulsionar bares, restaurantes e demais serviços ligados ao setor.

Segundo Germano, ter este calendário em mente é importante para o planejamento antecipado com o objetivo de transformar os feriadões em resultados concretos para o trade turístico. “É um calendário muito positivo para Petrópolis. Ter feriados distribuídos ao longo do ano permite que os empreendimentos se organizem com antecedência, criem pacotes, experiências e ações integradas entre hospedagem e alimentação. Isso contribui diretamente para o aumento da taxa de ocupação e para o fortalecimento do turismo como atividade econômica permanente na cidade”, destaca.

De acordo com o presidente do Sindturismo, o turista busca cada vez mais experiências completas. “E quando o setor atua de forma integrada e planejada, oferecendo opções de hospedagem, gastronomia e lazer, Petrópolis se torna ainda mais competitiva no cenário turístico”, completa.