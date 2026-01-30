Acalanto - Risos, Afetos e Encontros - Foto: Divulgação

Acalanto - Risos, Afetos e EncontrosFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 23:14

Petrópolis - Com a proposta de levar alegria e bem-estar a pacientes hospitalizados, o projeto “Acalanto - Risos, Afetos e Encontros” será inaugurado no próximo dia 2 de fevereiro, às 14h, no anfiteatro do Pavilhão de Ensino da UNIFASE, no Hospital de Ensino Alcides Carneiro. A palestra “Sentidos do Riso na Saúde”, ministrada pela atriz, diretora e professora, Ana Achcar, dará início à iniciativa que pretende levar arte e alegria para o ambiente hospitalar e instituições de assistência em saúde de Petrópolis. Com a produção dos grupos Palhastônicos e Teatro Circense Andança, o projeto é uma realização do Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet.

Através da palhaçaria, o projeto visa auxiliar no tratamento de pessoas hospitalizadas ou que se encontram em processo de tratamento de saúde. Ao longo do ano, o grupo de artistas formado por palhaços, atores, produtores musicais, de teatro e contadores de história, realizará intervenções artísticas no Hospital de Ensino Alcides Carneiro e Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO). As ações em unidades de saúde, voltadas aos pacientes, começam no dia 6 de fevereiro e serão realizadas semanalmente, toda segunda, terça e sexta-feira. A proposta é auxiliar na recuperação dos pacientes, proporcionando, através do riso, o bem-estar dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

“O projeto tem como proposta levar a arte da palhaçaria para dentro dos hospitais, promovendo encontros afetuosos e transformadores entre palhaços e pacientes, familiares e profissionais da saúde. O nome “Acalanto” evoca o cuidado, o carinho e a delicadeza, princípios fundamentais da nossa atuação”, enfatizou o coordenador do projeto, Léo Gaviole, palhaço, ator, professor e pesquisador, que destaca ainda o objetivo do projeto em contribuir para o enfrentamento da dor, fortalecimento do sistema imunológico e especialmente, humanização dos atendimentos em saúde.

O projeto, fundamentado em pesquisas que comprovam os benefícios da prática artística em unidades de saúde, visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas em tratamentos prolongados. Com o patrocínio da GE Aerospace, parceria da APPO, Unifase e Hospital de Ensino Alcides Carneiro e apoio do SEHAC e da Prefeitura de Petrópolis, o grupo de artistas visa proporcionar novas experiências aos pacientes.

As intervenções serão realizadas por artistas locais, profissionais das artes cênicas que atuam e pesquisam a arte do circo e do riso. Além de Léo Gaviole, os multiartistas Andressa Hazboun, Dalus Gonçalves, Renata Alves e Madson José integram o elenco. Juntos, utilizam a música para embalar suas apresentações recheadas de malabarismo, mágicas, fantoches, bolhas de sabão, improvisação e muita empatia.