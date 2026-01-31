Comitiva esteve em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Comitiva esteve em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 31/01/2026 21:21

Petrópolis - Uma comitiva do Ministério das Mulheres esteve em Petrópolis esta semana para tratar da instalação de lavanderias públicas e comunitárias na cidade. A parceria com a Prefeitura vai beneficiar duas comunidades vulneráveis da cidade: Serrinha, no Independência, e Alto da Derrubada, na Fazenda Inglesa.

"Estamos avançando neste projeto, visitando as comunidades e conversando com os moradores. É um projeto importante de fortalecimento da política de cuidado", disse o prefeito Hingo Hammes.

A comitiva com representantes do Ministério das Mulheres e das secretarias municipais de Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres e de Obras visitou as comunidades que podem receber o projeto. "Temos todo interesse em consolidar essa parceria e levar esse projeto para comunidades vulneráveis e ajudar a transformar a realidade dessas mulheres", frisou a secretária da Mulher, Rosângela Stumpf.

"As lavanderias públicas e comunitárias fazem parte da política de cuidado do Governo Federal. Além de oferecer o espaço para que essas mulheres possam lavar a roupa, elas recebem capacitação e formação em vários setores. É um esforço de convivência, de formação e de cuidado", ressaltou a secretária Nacional de Autonomia Econômica e Economia de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva.

O que são as lavanderias públicas e comunitárias?

O projeto do Governo Federal tem como objetivo aliviar a sobrecarga de trabalho doméstico feminino, promovendo autonomia econômica, estudos e lazer. As lavanderias possuem tanquinho, máquinas de lavar e secar. O uso é gratuito, mas exige agendamento prévio e inscrição no CadÚnico. Os espaços funcionam como centros de convivência, incluindo brinquedotecas, salas para cursos, oficinas e, em alguns casos, hortas comunitárias.

A secretária executiva da Mulher do município de Caruaru, em Pernambuco, Hannah Miranda Morais, também esteve em Petrópolis com a comitiva do Ministério das Mulheres. Caruaru foi a cidade do país a receber a lavanderia pública e comunitária.

"A experiência de Caruaru é exitosa. Atendemos cerca de 200 pessoas por dia, onde elas podem criar redes", disse Hannah Morais. "É uma grande oportunidade estar aqui em Petrópolis e falar de uma política pública importante para o cuidado".