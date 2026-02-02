Aniversário do Palácio de CristalFoto: Divulgação/PMP
Palácio de Cristal completa 142 anos
Cerimônia realizada nesta segunda teve bolo e parabéns
Mês do Perdão: Biblioteca Municipal abre novo período para devolução de livros em atraso
Campanha vai até 24 de março e permite a devolução sem penalidades
Academia de Bombeiros Dom Pedro II inicia ano letivo com aula inaugural em Petrópolis
Evento abre oficialmente as atividades do Curso de Formação de Oficiais
Prefeitura e Ministério das Mulheres avançam nos projetos para as lavanderias públicas e comunitárias
Equipamentos serão instalados em duas comunidades vulneráveis da cidade
Movimento Empresarial Petrópolis 2030 reivindica retorno do posto da PRF na BR-040
Estrutura foi demolida em 2015 pela Concer para a construção da nova pista de subida
Hospital Alcides Carneiro promove semana especial de atividades voltadas ao cuidado com a saúde mental dos profissionais
Ação faz parte do Janeiro Branco
