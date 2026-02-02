Aniversário do Palácio de Cristal - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 02/02/2026 17:12

Petrópolis - Um dos mais belos e importantes atrativo turísticos de Petrópolis, o Palácio de Cristal, completou 142 anos nesta segunda-feira (02/02). Para comemorar o aniversário, teve bolo e parabéns. A celebração contou com a presença do prefeito Hingo Hammes e do vice-prefeito Albano Filho Baninho, além de secretários e personalidades municipais, e a rainha da Baunerfest, Tânia Mello.

“O Palácio de Cristal é palco de muita história, por isso é importante manter essa tradição e festejar essa data. Estamos arrumando os jardins, fazendo a manutenção desse espaço com tanta beleza e que encanta tantas pessoas”, disse o prefeito Hingo Hammes.

O secretário de Turismo, Nei Carvalho, destacou a importância do Palácio de Cristal para o setor turístico na cidade. “O Palácio é palco de muitos eventos que impulsionam o turismo de Petrópolis. É um orgulho para nossa cidade estar comemorando o aniversário desse importante cartão postal”.

O secretário de Cultura, Adenilson Honorato, lembrou que o Palácio também é um local de cultura e história. “Temos um governo municipal que fomenta cada vez mais a cultura e valoriza esse local, que é reconhecido internacionalmente”, concluiu.

O Palácio de Cristal foi inaugurado em dia dois de fevereiro de 1884. Símbolo da monarquia, ele foi um presente de casamento, encomendado por Conde d'Eu para a princesa Isabel. Sua estrutura imponente é de ferro fundido vindo da França, das oficinas de Saint-Sauveur, em Arras.

O local foi pensado para receber exposições de plantas e flores da Sociedade Hortícola. Também foi palco de bailes imperiais e a libertação de escravizados em 1888. Hoje, o Palácio é um dos mais lindos cartões-postais de Petrópolis, recebendo festas e milhares de visitantes todos os anos.