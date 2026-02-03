E. M. Johann Noel - Foto: Arquivo

E. M. Johann NoelFoto: Arquivo

Publicado 03/02/2026 23:02

Petrópolis - Estudantes da rede municipal retornam às salas de aula nesta quarta-feira (04/02). São cerca de 37 mil alunos de 190 unidades, incluindo 80 centros de Educação Infantil (CEIs).

A Secretaria de Educação organizou ações voltadas à preparação das unidades escolares, com foco no acolhimento das famílias e no funcionamento regular dos serviços. Nos três primeiros dias, as equipes gestoras terão flexibilidade para ajustes internos, organização de turmas e atendimento aos responsáveis.

“Esse início de ano letivo representa um esforço coletivo para garantir que cada estudante encontre sua escola funcionando, com profissionais, merenda, transporte e estrutura. São mais de 37 mil crianças e jovens que irão retornar, e trabalhamos para que esse processo aconteça com responsabilidade, organização e cuidado com as famílias", destacou o prefeito Hingo Hammes.

A alimentação escolar já está assegurada para todas as unidades, com fornecimento da merenda previsto desde o primeiro dia de aula. Paralelamente, as escolas passam por serviços de manutenção, em um cronograma em andamento, que contempla ajustes estruturais, revisões e adequações necessárias para o início das atividades.

"Cada escola foi acompanhada pelas equipes da Secretaria, tanto na parte estrutural quanto na organização pedagógica. Garantimos merenda, materiais, apoio às gestões e acompanhamento contínuo, para que o cotidiano escolar aconteça com previsibilidade desde o primeiro dia”, afirmou a secretária de Educação, Poliana Ferrarez.

Em relação aos profissionais, a rede contará com equipes completas nas unidades. Está em andamento o chamamento de aprovados em concursos públicos, além da realização de processo seletivo para suprir demandas específicas identificadas pelas gestões escolares.

“Estamos mapeando as necessidades de cada unidade, cruzando informações das gestões escolares com os setores responsáveis e adotando as providências administrativas necessárias para que as equipes estejam constituídas conforme a realidade de cada escola”, explicou a secretária.

A área de inclusão realiza, neste momento, a verificação individual das autorizações para transporte de alunos com deficiência e para a atuação de mediadores. Os casos estão sendo analisados de forma pontual, considerando a realidade de cada estudante.

“Nosso objetivo é iniciar o ano letivo com organização e previsibilidade. Sabemos que existem etapas em andamento, como os processos de inclusão e autorizações, e todas estão sendo conduzidas com atenção, para que nenhum aluno fique sem atendimento”, ressaltou o prefeito.

Esquema de trânsito: reforço na atuação dos agentes e na sinalização no entorno das escolas

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai intensificar a atuação das equipes de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres em áreas com maior concentração de unidades escolares, como nas Avenidas Ipiranga e Koeler, e Rua Santos Dumont, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes.

Ao longo do mês de janeiro, a Companhia também reforçou a sinalização horizontal e vertical em áreas escolares em todo o município, como parte das ações preventivas para garantir mais segurança viária com o retorno das aulas.

“Vamos intensificar essas ações no entorno das escolas, assim como avançar na melhoria do transporte público, com reforço na fiscalização e ações permanentes para garantir o cumprimento das viagens”, destacou o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, acrescentando que as 39 linhas de ônibus, que operavam em janeiro em esquema de férias, retornam ao horário normal.